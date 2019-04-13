В Чувашии очевидцу запретили снимать ДТП с пожарной машиной и автомобилем ГИБДД

После публикации ролика, снятого в Канашском районе, им заинтересовались общественники.

В Чувашии очевидцу ДТП с участием машин пожарной охраны и ГИБДД запретили снимать аварию. Мужчина столкнулся с агрессией людей в штатском и полицейских, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

— Видно, что гражданин был один, вёл себя не агрессивно, закон не нарушал, а ему активно препятствовали, — рассказал депутат Госсовета Чувашской Республики Константин Степанов.

Депутат отметил, что мужчине угрожали фиктивной статьёй, представляя незаконные требования. Степанов написал запросы в прокуратуру и МВД и теперь ждёт ответа от контролирующих органов. Он предположил, что участникам аварии было что скрывать.

В МВД Чувашии по данному факту назначена служебная проверка.