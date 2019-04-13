В МИД заявили, что Россия следит за планами НАТО в Чёрном море

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В МИД заявили, что Россия следит за планами НАТО в Чёрном море

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Москва примет все необходимые меры для нейтрализации угроз со стороны альянса в регионе.

Россия будет реагировать на все манёвры НАТО в Чёрном море, а также следить за действиями Североатлантического альянса в акватории. Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что РФ негативно относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе, добавив, что это только подрывает региональную безопасность.

Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе, — заявил Грушко.

По убеждению дипломата, безопасность в регионе должна достигаться путём сотрудничества ряда стран. Для этого имеются все необходимые инструменты.

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