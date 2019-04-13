Полиция возбудила уголовное дело по факту хищений в РУСАДА

Как рассказал глава агентства Юрий Ганус, правоохранители при содействии прокуратуры ведут следствие.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) подтвердили возбуждение уголовного дела по факту хищения денежных средств во время деятельности предыдущего руководства организации. О начавшемся следствии сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова генерального директора РУСАДА Юрия Гануса.

— Это правда. Возбуждено уголовное дело. Было проведено внутреннее расследование. Оно завершилось подготовкой материалов, и мы передали документы наблюдательному совету и передали прокуратуре и МВД. На основании этого было возбуждено уголовное дело, — цитирует спортивного чиновника телеканал.

Юрий Ганус не стал уточнять, о какой сумме ущерба идёт речь, сославшись на тайну следствия.

Как сообщал Лайф, ранее глава РУСАДА уже подтверждал информацию о возможных хищениях средств предыдущим руководством организации. По предварительным данным, хищения были осуществлены в период подготовки к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.