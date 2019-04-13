В ОП РФ надеются к 15 апреля получить информацию об инциденте с Пятницким

При этом вопрос о лишении его полномочий не будет рассматриваться в ближайшее время.

Общественная палата РФ надеется получить к 15 апреля всю информацию по инциденту со стрельбой в центре Москвы, которую устроил правозащитник Павел Пятницкий. Об этом "Интерфаксу" рассказал секретарь палаты Валерий Фадеев.

— Пока официальной информации у нас нет, но я дал команду разобраться. В понедельник, я думаю, мы будем информацией обладать и этим заниматься, потому что для нас это очень неприятная история, — заявил Фадеев.

ОП РФ также не собирается спешить с принятием решения о лишении членства Пятницкого в составе ОНК.

Как сообщал Лайф, сотрудники полиции задержали в центре Москвы известного адвоката, правозащитника и члена Общественной наблюдательной комиссии столицы Павла Пятницкого. По предварительным данным, он открыл стрельбу из травматического оружия. Никто в результате инцидента не пострадал. Сам он позднее извинился за свой поступок.