В Бразилии прооперировали Пеле

Трёхкратный чемпион мира, легенда футбола Пеле перенёс операцию по удалению камней из мочеточника. Об этом сообщает UOL.

Процедура проведена в госпитале имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. В медучреждении уточнили, что операция прошла успешно, а пациент чувствует себя хорошо.

Как отмечается, в последние годы 78-летний Пеле часто попадал в больницы из-за проблем с почкой и простатой.

Напомним, обострение проблемы произошло, когда Пеле был в Париже.