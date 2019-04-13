В штабе Зеленского ответили на вызов Порошенко о дебатах 14 апреля

По словам представителей шоумена, в законе Украины чётко указано, в какой день должна пройти встреча кандидатов, и менять её в одностороннем порядке Порошенко не вправе.

Дебаты с участием кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоятся только 19 апреля, как это предусмотрено украинским законодательством, а не 14 апреля, как об этом в последнее время заявляет действующий президент страны.

Такое заявление сделал представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков после опубликования очередного обращения Порошенко.

— На самом деле Владимир Александрович чётко обозначил дату, когда будут происходить дебаты, это предусмотрено действующим законодательством, это 19-е число, и, в принципе, на это был согласен Пётр Алексеевич. Был определён день, достаточно чётко было предложено время — 19 часов 19-го числа, это последняя пятница (перед вторым туром выборов. — Прим. ред.), — сказал Разумков в эфире украинского телеканала "Наш".

Кроме того, в штабе Зеленского раскритиковали Петра Порошенко за использование президентских ресурсов в соцсетях в качестве программы и анонсирующего ресурса.

Напомним, после проведения первого тура выборов президента Украины кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко. Они должны состояться 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Шоумен планирует задать оппоненту вопросы, которые накопились у избирателей. Действующий глава Украины принял вызов соперника, однако позже стал утверждать, что мероприятие должно пройти 14-го числа.

Как сообщал Лайф, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.