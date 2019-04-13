В штабе Зеленского ответили на вызов Порошенко о дебатах 14 апреля

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В штабе Зеленского ответили на вызов Порошенко о дебатах 14 апреля

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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский (слева) и Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Михаил Маркив

По словам представителей шоумена, в законе Украины чётко указано, в какой день должна пройти встреча кандидатов, и менять её в одностороннем порядке Порошенко не вправе.

Дебаты с участием кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоятся только 19 апреля, как это предусмотрено украинским законодательством, а не 14 апреля, как об этом в последнее время заявляет действующий президент страны.

Такое заявление сделал представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков после опубликования очередного обращения Порошенко.

На самом деле Владимир Александрович чётко обозначил дату, когда будут происходить дебаты, это предусмотрено действующим законодательством, это 19-е число, и, в принципе, на это был согласен Пётр Алексеевич. Был определён день, достаточно чётко было предложено время — 19 часов 19-го числа, это последняя пятница (перед вторым туром выборов. — Прим. ред.), — сказал Разумков в эфире украинского телеканала "Наш".

Кроме того, в штабе Зеленского раскритиковали Петра Порошенко за использование президентских ресурсов в соцсетях в качестве программы и анонсирующего ресурса.

Напомним, после проведения первого тура выборов президента Украины кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко. Они должны состояться 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Шоумен планирует задать оппоненту вопросы, которые накопились у избирателей. Действующий глава Украины принял вызов соперника, однако позже стал утверждать, что мероприятие должно пройти 14-го числа.

Как сообщал Лайф, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.

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