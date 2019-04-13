В МИД РФ заявили, что время для встречи "нормандской четвёрки" ещё не пришло

Также на Смоленской площади выступают против проведения заседания, которое не сможет повлиять на процесс урегулирования конфликта.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что время для проведения очередной встречи в "нормандском формате" ещё не пришло.

— Ещё рано говорить о созыве "нормандского формата". Во-первых, надо дождаться завершения нынешней фазы внутриполитических процессов на Украине, избрания президента, — заявил Грушко на полях 27-й Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Дипломат отметил, что Москве принципиально важно, чтобы заседание принесло свои плоды, а иначе в его проведении не будет никакого смысла. В противном случае можно было бы начать говорить о целесообразности проведения встреч в таком формате.