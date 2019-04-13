В день приезда Порошенко вход на стадион "Олимпийский" будет бесплатным

Впрочем, большого количества зрителей на 70-тысячной арене в этот день не ожидают.

Вход на стадион "Олимпийский" в Киеве 14 апреля, когда туда приедет президент страны Пётр Порошенко, будет бесплатным. Об этом ТАСС рассказали в Администрации Национального спортивного комплекса (НСК).

При этом порядком допуска зрителей занимаются сами кандидаты. Ожидается, что на входе будут дежурить волонтёры, которые отвечают за координацию зрителей. Допуск журналистов начнётся в 9:00 — и только по аккредитации.

При этом на сцене будут установлены три микрофона: для кандидатов и модератора. Впрочем, Владимир Зеленский не планирует принимать участие в этих дебатах, так как изначально кандидаты условились на 19 апреля.

В самом городе будет осуществляться патрулирование, а внутри чаши стадиона полиция перейдёт на усиленный режим.

Напомним, после проведения первого тура выборов президента Украины кандидат Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко. Они должны состояться 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Шоумен планирует задать оппоненту вопросы, которые накопились у избирателей. Действующий глава Украины принял вызов соперника, однако позже стал утверждать, что мероприятие должно пройти 14-го числа.