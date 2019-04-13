В Минобороны Украины заявили, что Зеленский игнорировал повестки

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проигнорировал четыре повестки, которые были присланы ему во время мобилизации в 2014–2015 годах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Незалежной.

Отмечается, что на учёте он находится с 22 декабря 2008 года, при этом повестки были ему присланы 15 апреля, 23 июня, 15 августа 2014 года и 10 мая 2015-го. Однако все они якобы были проигнорированы.

21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.