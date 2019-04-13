Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала

В Волынской области трое украинцев пытались на двух подводах вывезти в Белоруссию 28 мешков сала общим весом около 800 килограммов. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Пограничники заметили подозрительных мужчин недалеко от границы. При себе у них не оказалось документов.

В отношении задержанных составили административные протоколы о нарушении пограничного режима.

Ранее Лайф писал о попытке украинцев вывезти в Россию 200 кг сала.