Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала

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Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала

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Фото: © gpsu.gov.ua

В Волынской области трое украинцев пытались на двух подводах вывезти в Белоруссию 28 мешков сала общим весом около 800 килограммов. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Пограничники заметили подозрительных мужчин недалеко от границы. При себе у них не оказалось документов.

<p>Фото: © <a href="https://dpsu.gov.ua/ua/news/Dvoma-pidvodami-tro-ukrainciv-vezli-do-Bilorusi-800-kilogramiv-sala/" target="_blank">gpsu.gov.ua</a></p>

В отношении задержанных составили административные протоколы о нарушении пограничного режима.

Ранее Лайф писал о попытке украинцев вывезти в Россию 200 кг сала.

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