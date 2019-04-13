Лыжники и сноубордисты в купальниках поставили новый рекорд на Шерегеше — видео

На курорте Шерегеш в Кемеровской области лыжники и сноубордисты в купальниках массово спустились с горы в рамках мероприятия GRELKA FEST.
Как отмечает RT, по количеству одновременно спустившихся во время фестиваля был поставлен новый рекорд. Организаторы рассказали, что на этот раз в ежегодной акции принял участие 1761 человек.
Достижение участников мероприятия официально зафиксировано представителем Книги рекордов России. Заезд стартовал в полдень по местному времени (8:00 мск) и длился около часа.
В прошлом году со склона в Шерегеше на лыжах и сноубордах спустились 1498 человек.
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