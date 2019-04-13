Лыжники и сноубордисты в купальниках поставили новый рекорд на Шерегеше — видео

В этом году по склону съехал 1761 человек — новое достижение зафиксировали эксперты Книги рекордов России.

На курорте Шерегеш в Кемеровской области лыжники и сноубордисты в купальниках массово спустились с горы в рамках мероприятия GRELKA FEST.

Как отмечает RT, по количеству одновременно спустившихся во время фестиваля был поставлен новый рекорд. Организаторы рассказали, что на этот раз в ежегодной акции принял участие 1761 человек.

Достижение участников мероприятия официально зафиксировано представителем Книги рекордов России. Заезд стартовал в полдень по местному времени (8:00 мск) и длился около часа.

В прошлом году со склона в Шерегеше на лыжах и сноубордах спустились 1498 человек.