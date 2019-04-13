Учёные связали способность поднимать тяжести с продолжительностью жизни

Специалисты рассказали, что занимающимся в спортзале стоит уделять внимание скорости выполнения силовых упражнений.

Научная группа из Бразилии связала направленные на развитие мышечной мощности упражнения с увеличением продолжительности жизни. Об этом сообщается на сайте Европейского общества кардиологов.

Специалисты выяснили, что способность выполнить больше мышечной работы за короткий временной период снижает риск умереть от различных заболеваний.

Участниками исследования стали 3878 человек в возрасте от 41 года до 85 лет. Учёные выяснили, что продолжительность жизни людей с большей мышечной мощностью, как правило, дольше.

Автор исследования Клаудио Гил Араужо отметил, что тем, кто занимается в тренажёрном зале, стоит уделять внимание скорости выполнения силовых упражнений, так как часто люди думают лишь о числе повторений и о поднимаемом ими весе.

Ранее Лайф писал о самых "здоровых" странах мира.