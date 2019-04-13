В Канаде сгорел украинский культурный центр

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В Канаде сгорел украинский культурный центр

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В канадском городе Гамильтон вблизи Торонто произошёл пожар в здании украинского культурного центра. Об этом в своём твиттере сообщает пожарная служба города.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Предположительно, возгорание пошло с крыши, после чего охватило всю площадь здания.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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