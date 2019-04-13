В Канаде сгорел украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон вблизи Торонто произошёл пожар в здании украинского культурного центра. Об этом в своём твиттере сообщает пожарная служба города.
Firefighters remain at the scene of a multiple alarm fire at the Ukranian Cultural Centre on Kenilworth Avenue North ... there has been some collapse of the roof and crews continue a defensive attack on the fire pic.twitter.com/dgOoIQCYyc— Hamilton Fire Dept (@HamiltonFireDep) 13 апреля 2019 г.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Предположительно, возгорание пошло с крыши, после чего охватило всю площадь здания.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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