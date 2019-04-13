Во Франции уточнили число участников 22-й акции "жёлтых жилетов"

По данным Министерства внутренних дел Франции, в 22-й акции "жёлтых жилетов" 13 апреля приняли участие не менее 31 тысячи человек, сообщает телеканал BFMTV. Около пяти тысяч из них вышли на улицы Парижа.

Отмечается, что к настоящему моменту на фоне протестов задержали по меньшей мере 27 человек.

Как писал Лайф, в Париже, Руане и Тулузе полицейским пришлось применить против агрессивно настроенных демонстрантов слезоточивый газ.

Напомним, предыдущая акция "жёлтых жилетов" стала самой малочисленной за всё время с начала протестов: по всей стране зафиксировали 23 тысячи демонстрантов, из которых три с половиной тысячи — жители столицы.