Трамп оценил идею третьего саммита США — КНДР

Он также отметил огромный потенциал азиатской республики при нынешнем руководстве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что третий саммит США и КНДР будет более полезным, а также отметил превосходные отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

I agree with Kim Jong Un of North Korea that our personal relationship remains very good, perhaps the term excellent would be even more accurate, and that a third Summit would be good in that we fully understand where we each stand. North Korea has tremendous potential for....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2019 г.

— Я согласен с Ким Чен Ыном в том, что наши личные отношения остаются очень хорошими. Возможно, термин "превосходный" будет ещё более точным, и что третий саммит был бы полезен, поскольку мы полностью понимаем наши позиции, — написал Трамп в своём твиттере.

Кроме того, Трамп отметил, что с нетерпением ждёт того дня, когда в мире полностью не станет ядерного оружия, а также с удовольствием будет наблюдать, как Северная Корея станет одной из ведущих держав мира.

Напомним, ранее американский и северокорейский лидеры встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.

Лайф сообщал, что о готовности к проведению саммита между США и КНДР заявил Ким Чен Ын.