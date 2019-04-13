Трамп оценил идею третьего саммита США — КНДР

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Трамп оценил идею третьего саммита США — КНДР

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Фото: © Flickr/ Gage Skidmore

Он также отметил огромный потенциал азиатской республики при нынешнем руководстве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что третий саммит США и КНДР будет более полезным, а также отметил превосходные отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Я согласен с Ким Чен Ыном в том, что наши личные отношения остаются очень хорошими. Возможно, термин "превосходный" будет ещё более точным, и что третий саммит был бы полезен, поскольку мы полностью понимаем наши позиции, — написал Трамп в своём твиттере.

Кроме того, Трамп отметил, что с нетерпением ждёт того дня, когда в мире полностью не станет ядерного оружия, а также с удовольствием будет наблюдать, как Северная Корея станет одной из ведущих держав мира.

Напомним, ранее американский и северокорейский лидеры встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.

Лайф сообщал, что о готовности к проведению саммита между США и КНДР заявил Ким Чен Ын.

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