Прокуратура Эквадора объяснила задержание предполагаемого сторонника Ассанжа

Читайте также

Прокуратура Эквадора объяснила задержание предполагаемого сторонника Ассанжа

1

Фото: © Flickr/ Yamil Salinas Martínez

Генеральная прокуратура Эквадора 13 апреля официально подтвердила обвинения, выдвинутые в отношении 36-летнего гражданина Швеции, задержанного по подозрению в атаке на информационные системы.

По предварительным данным, сотрудники прокуратуры приняли решение заблокировать его счета.

Судья отдела по борьбе с преступностью Родольфо Наваррете приказал задержать обвиняемого и заблокировать его банковские счета, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как уточняется, при пресечении попытки подозреваемого сбежать в Японию в его доме в Эквадоре обнаружили большое количество портативных компьютеров, USB-кабелей, мобильных телефонов, зарядных устройств, кредитных карт, а также приспособлений для хранения данных.

Как ранее писал Лайф, задержанный является близким соратником основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Напомним, Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипубежища. Полиция Лондона позднее сообщила, что он был арестован.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×