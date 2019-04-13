Прокуратура Эквадора объяснила задержание предполагаемого сторонника Ассанжа

Генеральная прокуратура Эквадора 13 апреля официально подтвердила обвинения, выдвинутые в отношении 36-летнего гражданина Швеции, задержанного по подозрению в атаке на информационные системы.
По предварительным данным, сотрудники прокуратуры приняли решение заблокировать его счета.
— Судья отдела по борьбе с преступностью Родольфо Наваррете приказал задержать обвиняемого и заблокировать его банковские счета, — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Как уточняется, при пресечении попытки подозреваемого сбежать в Японию в его доме в Эквадоре обнаружили большое количество портативных компьютеров, USB-кабелей, мобильных телефонов, зарядных устройств, кредитных карт, а также приспособлений для хранения данных.
Как ранее писал Лайф, задержанный является близким соратником основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Напомним, Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипубежища. Полиция Лондона позднее сообщила, что он был арестован.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени