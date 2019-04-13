Футболист получил жёлтую карточку за поцелуй соперника

Love it, Burnley players got their mojo back right before they play Man City at home 😗😗 pic.twitter.com/juG7F97eeR— LFC (@RockyKlopp) 13 апреля 2019 г.
В Англии футболист получил жёлтую карточку после того, как поцеловал соперника в ходе стычки, сообщает Sport Bible.
В конце первого тайма в матче "Бернли" с "Кардиффом" нападающий Эшли Барнс вступил в перепалку с соперником Джо Беннеттом, во время которой неожиданно поцеловал футболиста в нос.
Судья расценил поведение Барнса как неспортивное и выписал спортсмену жёлтую карточку.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "Бернли".
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