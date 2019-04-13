Пользователям Outlook посоветовали сменить пароли после атаки хакеров

Пользователей электронной почты Outlook предупредили о хакерской атаке и порекомендовали сменить пароли, сообщает портал Techcrunch.

Как уточняется, хакеры взломали аккаунт сотрудника поддержки и благодаря этому смогли получить доступ к записям пользователей.

По предварительным данным, атака произошла в период с 1 января по 28 марта 2019 года.

Неизвестные получили доступ к нескольким электронным адресам, темам писем и названиям папок, однако завладеть содержимым отправлений и вложениями им не удалось, так как украсть пароли доступа у них не получилось.

При этом количество взломанных аккаунтов не уточняется.

Компания также не рассказала, когда и каким образом сотрудники узнали об инциденте.