Экс-любовница рэпера Гуфа заявила об изнасиловании в клубе

Бывшая участница "Дома-2" подозревает, что ей "что-то подсыпали в напиток". После этого блондинка ничего не помнит, а её тело оказалось "усыпано засосами".

Скандально известная участница "Дома-2" и бывшая девушка рэпера Гуфа Яна Шевцова заявила, что её изнасиловали в одном из ночных заведений Ханты-Мансийска.

В рамках концертного тура начинающая певица Шевцова выступила в трёх клубах. По её словам, она не употребляла спиртное, а ограничивалась водой и соками.

— Похоже, мне что-то подсыпали в напиток. После этого ничего не помню. Проснулась, посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась: тело усыпано засосами, а ещё жутко болели голова и низ живота, — призналась экс-пассия Гуфа изданию StarHit.

Она отметила, что уже обратилась в полицию и прошла медэкспертизу.

— По этому делу ведётся следствие. Ещё в этом клубе меня кинули на деньги. Не заплатили мне 120 тысяч рублей. То, что случилось со мной, просто ужасно, — добавила начинающая артистка.

Шевцова также рассказала, что находилась в подавленном состоянии в родном Екатеринбурге, но всё-таки призналась в случившемся своему молодому человеку.

— Поначалу я боялась ему рассказывать об этом, думала, не поймёт. Он меня поддержал, не понимает теперь, почему я молчала. А мне страшно до сих пор, — сказала экс-участница "Дома-2".

Напомним, после скандала в "Доме-2", когда блондинку обвинили в распространении СПИДа, она ушла из проекта. Позднее Шевцова призналась, что беременна от Гуфа. Правда, для рэпера это заявление стало неприятным сюрпризом. Также девушка не стала скрывать, что рассматривает вариант заняться эскорт-услугами.