В Раде рассказали, какое прозвище депутаты дали Порошенко

Отмечается, что рядом с лидером Незалежной нет "компетентных и здравомыслящих людей" из-за его неадекватного отношения к критике.

Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал, почему его коллеги в начале нулевых дали действующему главе Незалежной Петру Порошенко прозвище Туфель.

По словам политика, прозвище досталось действующему президенту из-за стоптанной обуви, которую он носил, несмотря на солидный заработок.

— Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви.

Какое прозвище депутаты дали Порошенко, признался депутат Рады в эфире телеканала "Наш".

Добкин также заявил, что "патологическая жадность" Порошенко побуждает его экономить на всём, включая команду, и именно это стало причиной "плачевного состояния", в котором находится украинский лидер.

Кроме того, депутат предположил, что в штабе Порошенко нет "компетентных и здравомыслящих людей" из-за его неадекватного отношения к критике.

Как писал Лайф, второй тур президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля 2019 года. В нём примут участие шоумен Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

Ранее сообщалось, что после проведения первого тура выборов президента Украины кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский предложил Порошенко провести дебаты 19 апреля. Шоумен планирует задать оппоненту вопросы, которые накопились у избирателей. Действующий глава Украины принял вызов соперника, однако позже принялся настаивать на том, что мероприятие должно пройти 14-го числа.