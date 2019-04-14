В Крыму зоозащитники обнаружили десятки мёртвых дельфинов

В Севастопольском районе волонтёры зафиксировали массовую гибель дельфинов. Об этом сообщает центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что на побережье посёлка Кача специалистами было найдено 20 погибших дельфинов, среди которых была беременная самка. У всех были обнаружены раны от рыболовных сетей.

— Были отмечены следы попадания в камбальные сети (линейные углубления на кожном покрове и отсечённые лопасти хвостового плавника), — говорится в сообщении.

Также волонтёрами исследовано несколько бухт в центре Севастополя, где за один обход было найдено 12 морских млекопитающих со схожими повреждениями.

В общей сложности с начала 2019 года зафиксировано 104 погибших дельфинов и морских свиней. Добавляется, что этот показатель существенно превышает аналогичные цифры за прошлый год.

По данным зоозащитников, именно запутывание и удушье в рыболовных сетях в большинстве случаев становилось причиной смерти малых китообразных.