Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2019"

Победительницей конкурса "Мисс Россия — 2019" стала уроженка Азова Ростовской области Алина Санько.
При этом "Мисс Россия — 2018" Юлия Полячихина вручила красавице эксклюзивную корону с пожеланиями.
Алина Санько будет представлять Россию на международном уровне — подиумах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
Санько является студенткой третьего курса Московского Университета по Землеустройству. Красавица учится на архитектурном факультете. Девушка увлекается рисованием, а также литературой.
— В будущем я хочу максимально развить свой потенциал, свои творческие способности, путешествовать — объездить весь мир, совершенствоваться и работать над собой, — призналась Алина в интервью "Комсомольской правде".
Первой вице-мисс стала Арина Верина из Екатеринбурга, а второй вице-мисс конкурса — Ралина Арабова, представляющая Татарстан.
Лайф провёл прямую трансляцию конкурса.
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