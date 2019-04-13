Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2019"

Победительницей конкурса "Мисс Россия — 2019" стала уроженка Азова Ростовской области Алина Санько.

При этом "Мисс Россия — 2018" Юлия Полячихина вручила красавице эксклюзивную корону с пожеланиями.

Алина Санько будет представлять Россию на международном уровне — подиумах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Санько является студенткой третьего курса Московского Университета по Землеустройству. Красавица учится на архитектурном факультете. Девушка увлекается рисованием, а также литературой.

— В будущем я хочу максимально развить свой потенциал, свои творческие способности, путешествовать — объездить весь мир, совершенствоваться и работать над собой, — призналась Алина в интервью "Комсомольской правде".

Первой вице-мисс стала Арина Верина из Екатеринбурга, а второй вице-мисс конкурса — Ралина Арабова, представляющая Татарстан.

Лайф провёл прямую трансляцию конкурса.