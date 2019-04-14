Полицейские задержали фанатов Кокорина и Мамаева, устроивших митинг

Сотрудники правоохранительных органов задержали фанатов за участие в несанкционированном митинге в поддержку футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом сообщает телеканал "360".

По предварительным данным, как сообщает телеканал "360", организатору акции Игорю Шумилину не удалось вовремя согласовать мероприятие и он решил его отменить, предварительно оповестив всех предполагаемых участников. Тем не менее несколько человек всё равно вышли на Красную площадь, чтобы поддержать футболистов.

Позднее на место инцидента прибыли полицейские. Нескольким участникам протеста удалось скрыться, часть из них задержали.

— Я хоть митинг и отменил, но переживаю за тех, кто попался, и поэтому отправил к ним своего адвоката, — рассказал Шумилин.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а также напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Они долгое время находились под арестом, в настоящий момент их дело рассматривается в Пресненском суде Москвы. Четвёртое заседание состоялось 12 апреля, следующее назначено на 16 апреля.