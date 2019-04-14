В Сербии демонстранты дали властям шесть дней на выполнение требований

Среди основных условий митингующих — отставка правительства во главе с президентом, смена руководства национального телеканала РТС, проведение честных выборов, а также расследование убийства политика Оливера Ивановича.

Протестующие, собравшиеся в центре Белграда 13 апреля в рамках массовой демонстрации, выдвинули ультиматум властям, предоставив им шесть дней на выполнение своих требований.

Как уточняется, участники акции собрались перед зданием парламента страны, ожидая, что к ним выйдет президент Александр Вучич, однако министр иностранных дел Небойша Стефанович заявил, что глава государства "не привык выступать перед небольшим количеством людей".

При этом он оценил количество собравшихся в 7500 человек, в то время как организаторы мероприятия заявили о 35 тысячах.

По предварительным данным, требования жителей Сербии, принявших участие в митинге, сводятся к нескольким пунктам, среди которых отставка министра иностранных дел и правительства во главе с президентом, смена руководства национального телеканала РТС, проведение честных выборов, а также расследование убийства политика Оливера Ивановича.

— Даём срок в шесть дней до следующей пятницы, чтобы эта власть позитивно ответила на наши требования. Если нас не услышат, соберёмся снова на седьмой день ещё большим числом, — цитирует ведущего протеста Югослава Киприяновича РИА "Новости".

Напомним, волна антиправительственных акций захлестнула Сербию с декабря 2018 года. Их участники обвиняют правительство в создании в стране атмосферы насилия.