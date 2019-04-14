На Крите состоится церемония открытия парка имени Юрия Гагарина

В греческом городе Ираклион 14 апреля состоится торжественная церемония открытия парка имени советского космонавта Юрия Гагарина, пишет ТАСС.

Мероприятие совпадает с празднованием 85-летия со дня рождения космонавта, совершившего первый в истории человечества полёт в космос 12 апреля 1961 года.

Как уточняется, в церемонии примут участие представители местных властей, министр туризма Елена Кундура и управляющий директор компании "TEZ Tour — Греция" Димитрис Харитидис. Среди почётных гостей также будут космонавты Фёдор Юрчихин, Антон Шкаплеров, Олег Артемьев, Сергей Прокопьев и космонавт-исследователь Михаил Потапов.

Как писал Лайф, в 2016 году в Греции установили памятник Гагарину.