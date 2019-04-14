Раскрыты подробности первого полёта крупнейшего в мире самолёта

Самолёт достиг скорости 304,17 км/ч, пролетел 2,5 часа над пустыней Мохаве и поднялся на высоту более пяти километров.

Компания Stratolaunch Systems раскрыла подробности первого полёта крупнейшего в мире самолёта. Так, максимальная скорость летательного аппарата составила 304,17 км/ч, а высота, которую он набрал, — чуть больше пяти километров. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что 13 апреля самолёт-носитель Stratolaunch, полностью изготовленный из композитных материалов, поднялся в воздух над американской пустыней Мохаве в 06:58 по местному времени (16:58 мск).

— Самолёт, достигнув максимальной скорости 189 миль в час (304,17 км/ч. — Прим. Лайфа), пролетал 2,5 часа над пустыней Мохаве на высоте до 17 000 футов (5,18 километра. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

Также за время полёта экипаж успел оценить лётные характеристики судна и особенности управления перед приземлением на космодроме в Мохаве.

Ранее Лайф писал о том, что самое большое в мире воздушное судно — самолёт-носитель Stratolaunch Model 351 — впервые подняли в воздух.

Stratolaunch Model 351 — американский самолёт-носитель, имеющий два 73-метровых фюзеляжа, оснащённый шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney и 28-колёсным шасси. На текущий момент является самолётом с самым большим размахом крыльев в истории — 117 метров.

Воздушное судно спроектировано в качестве платформы для старта ракет-носителей Pegasus XL, которые предназначены для запуска спутников на орбиту. Максимальный взлётный вес Stratolaunch вместе с ракетой составляет 590 тонн, а дальность полёта самолёта с полной нагрузкой не превысит 3700 км.