Президент Мексики сообщил о готовности США инвестировать в строительство поезда

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 14 апреля сообщил о возможных инвестициях в строительство туристического поезда Maya со стороны США. Об этом пишет издание Excelsior.
По словам Обрадора, министр торговли США Уилбур Росс передал ему послание от американского лидера Дональда Трампа, свидетельствующее о его намерениях поддержать этот и другие инфраструктурные проекты.
Отмечается, что встреча политиков состоялась 12 апреля в Мериде.
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