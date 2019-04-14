Президент Мексики сообщил о готовности США инвестировать в строительство поезда

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Президент Мексики сообщил о готовности США инвестировать в строительство поезда

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Фото: © Flickr/ Marysol*

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 14 апреля сообщил о возможных инвестициях в строительство туристического поезда Maya со стороны США. Об этом пишет издание Excelsior.

По словам Обрадора, министр торговли США Уилбур Росс передал ему послание от американского лидера Дональда Трампа, свидетельствующее о его намерениях поддержать этот и другие инфраструктурные проекты.

Отмечается, что встреча политиков состоялась 12 апреля в Мериде.

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