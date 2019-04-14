В Раде заявили, что во времена Киевской Руси французы ещё "не умели читать"

Депутат Верховной рады, председатель парламентского Комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила, что во времена Киевской Руси княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, когда те ещё "не умели читать".

Комментируя отношения между Украиной и Францией, Гопко отметила, что страны связаны между собой не только инвестициями, но и "культурными, традиционными вещами".

— Чего только стоит Анна Киевская (княжна Анна Ярославна. — Прим. Лайфа), которая привезла когда-то Евангелие во Францию, ещё когда французы не умели, можно сказать, читать, — сказала политик в эфире украинского телеканала ZIK.

Примечательно, что это не первое спорное заявление политиков из Незалежной. Ранее президент страны Пётр Порошенко обвинил Россию в попытке "украсть украинскую историю". Кроме того, он заявил, что президент России Владимир Путин "пытался на глазах у всей Европы похитить для российской истории" Анну Ярославну.

Напомним, Анна Ярославна — младшая из трёх дочерей киевского князя Ярослава Мудрого. В 1049 году она была обвенчана с французским королём Генрихом I. С её переездом в страну связывают и церковнославянскую пергаментную рукопись, в данный момент хранящуюся в Реймском соборе. По данным некоторых исследователей, данное Евангелие Анна привезла из Киева.