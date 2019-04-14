СМИ: Задержанный экс-глава венесуэльской разведки не сознался в наркоторговле

Депутат Национальной ассамблеи Уго Карвахаль, задержанный 12 апреля по подозрению в наркоторговле, не признал свою вину. Об этом пишет агентство EFE.

По предварительным данным, экс-глава венесуэльской разведки, арестованный по запросу Вашингтона, не дал своего согласия на экстрадицию в США.

В качестве временной меры судья национальной судебной коллегии Испании вынес решение оставить Карвахаля под стражей до принятия решения о его передаче в страну, выдавшую ордер на его арест.

Напомним, задержанный политик входит в чёрный список американского Минфина, который считает его одним из наркобаронов.