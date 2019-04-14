Скончалась легенда спецназа Алексей Кадочников

Он является автором книг и учебных фильмов, которые посвящены рукопашному бою и самообороне.

На 84-м году жизни умер известный автор системы самообороны и рукопашного боя Алексей Кадочников.

Как написал в "Фейсбуке" его коллега Александр Церюта, он скончался 13 апреля.

Кадочников с 1962 года готовил офицеров и военных специалистов для спецподразделений силовых структур страны. Он также является автором книг и учебных фильмов, которые посвящены рукопашному бою.

Алексея Кадочникова награждали орденом Почёта и благодарностью "За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству".