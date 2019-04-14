Зеленский рассказал, как ему удалось избежать провокации при сдаче анализов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что не сдавал анализы вместе с действующим главой государства Петром Порошенко, потому что узнал о планируемой против него провокации.

— Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольётся информация, как в НСК "Олимпийский" кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, так как получил такую секретную информацию, — признался он.

При этом Зеленский не стал уточнять деталей.

Напомним, шоумен сам предложил украинскому лидеру вместе сдать анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови. Утром 5 апреля оба кандидата в президенты Украины в присутствии журналистов прошли медицинские тесты, хоть и в разных местах.

Анализы показали отсутствие в организме обоих претендентов на президентское кресло психоактивных веществ. Однако 7 апреля Порошенко заявил о готовности пройти повторную проверку, но уже в Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) по призыву Владимира Кличко. В предвыборном штабе Зеленского ответили, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты". Но Порошенко всё же пересдал анализы.