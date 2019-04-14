Израиль запустит на Луну новый космический аппарат

"Берешит-2" планируется запустить через два-три года, когда закончится этап строительства аппарата.

После крушения на лунной поверхности космического аппарата "Берешит" глава компании SpaceIL Моррис Кан объявил о запуске нового корабля. Об этом этом предприниматель рассказал в эфире программы Meet the Press телеканала "12".

Сообщается, что работа над новым аппаратом "Берешит-2" начнётся 14 апреля, когда будет собрана группа специалистов, передаёт The Times of Israel.

— Мы начали это, и мы это закончим. Мы поставим наш флаг на Луну, — заявил Кан.

Говоря о сроках строительства, в компании отметили, что потребуется около двух-трёх лет, чтобы подготовить ещё один прототип космического корабля для отправки на Луну.

Сейчас исследователи также занимаются изучением проблемы, которая привела к крушению "Берешита", чтобы учесть эти нюансы при строительстве нового объекта.

Напомним, что "Берешит" — израильский лунный космический аппарат, созданный частной компанией SpaceIL совместно с концерном Israel Aerospace Industries. Это первый космический аппарат для посадки на Луну, построенный на частные инвестиции. Главной целью проекта, как сообщили основатели SpaceIL, является космическое образование и поощрение детей к участию в научных областях.

— Я готов работать и делать всё возможное, чтобы этот проект продвинулся дальше. Это также хороший урок для молодёжи: если у вас ничего не получается, вам нужно встать и попробовать ещё раз. И я должен показать им пример, — заключил Кан.

Ранее Лайф писал о том, что израильский аппарат "Берешит" разбился в ходе посадки на Луну. "Корабль был выведен в космос ракетой-носителем Falcon 9 и успешно отделился от неё 22 февраля. Вес его составлял 585 кг, из них 400 — вес топлива.