Ливан обвинил Израиль во вторжении в воздушное и морское пространство

Читайте также

Ливан обвинил Израиль во вторжении в воздушное и морское пространство

3

Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

Израиль дважды за минувшие сутки нарушил воздушное и морское пространства Ливана. Об этом сообщает информационное агентство NNA, ссылаясь на заявление ливанского Генерального штаба.

Сообщается, что в субботу, 13 апреля, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), по предварительной информации принадлежащий ВВС Израиля, на небольшой высоте совершал разведывательные полёты в районе Марджиюн на юге Ливана.

Военный катер израильской армии 13 апреля нарушил морские границы Ливана с 3:38 до 9:40 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. Лайфа) рядом с мысом Эн-Накура, пройдя максимальное расстояние в 535 метров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушение зафиксировали члены миротворческих Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

Напомним, Израиль не первый раз нарушает наземные, воздушные и морские границы Ливана. Ранее Лайф писал о том, что самолёты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Южного Ливана и на малой высоте сымитировали боевые манёвры.

Бейрут неоднократно направлял жалобы в Совбез ООН и требовал принять меры в отношении Тель-Алива.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×