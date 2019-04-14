В Техасе из-за торнадо погибли два ребёнка — видео

Wow! Casey Schiller was able to get a great look at the Mumford, Texas tornado from earlier today. Wonderful video and a wild day of weather. #txwx pic.twitter.com/GZQBuJID73 — Vortex Crew (@VortexChasing) 14 апреля 2019 г.

Из-за обрушившегося на город Франклин (штат Техас) торнадо погибло два ребёнка, ещё около десяти человек пострадали. Об этом сообщает Associated Press.

Двое раненых госпитализированы, а жизни остальных ничего не угрожает. Медики оказали им помощь на месте.

Также крупный град выпал севернее города Сан-Антонио (штат Техас), что стало причиной приостановки вылетов самолётов с аэродрома Лав города Даллас и из международного аэропорта Даллас — Форт-Уэрт.