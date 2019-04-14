Мадуро объявил 15, 16 и 17 апреля выходными днями из-за Пасхи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил 15, 16 и 17 апреля праздничными днями. Об этом глава государства сообщил 13 апреля во время выступления в Каракасе.

— Я решил объявить выходными днями понедельник (15 апреля), вторник (16 апреля) и среду (17 апреля), которые приходятся на Страстную неделю, — заявил Мадуро.

Как известно, в 2019 году главный христианский праздник будут отмечать 21 апреля.

Страстная неделя, в свою очередь, продлится с 15 по 20 апреля.

Как писал Лайф, ранее Николас Мадуро заявил, что венесуэльцы готовы постоять за свою страну.