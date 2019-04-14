На Сахалине спасатели сняли со льдины троих рыбаков

Трое рыбаков-любителей застряли на дрейфующей льдине в заливе Мордвинова 14 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

— Сегодня днём оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова Корсаковского района произошёл отрыв льда с людьми, — отметили в сообщении.

Как уточняется, льдина откололась в трёх километрах от берега и оторвалась на двести метров.

По данным пресс-службы, на помощь рыбакам выехал спецотряд на воздушной подушке "Хивус".

При этом жителей региона предупредили, что выходить на лёд в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья в ближайшее время опасно, поскольку ожидается отрыв прибрежного льда.