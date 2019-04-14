МЧС порекомендовало тушить пожары на кухне стиральным порошком

Для того чтобы потушить жир, загоревшийся на кухне, лучше всего использовать стиральный порошок или землю из горшков с цветами, но только не воду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в МЧС РФ.

В рекомендациях также отмечается, что при сильном задымлении следует открыть входную дверь и остаться в квартире. Если же дым застиг в лифте, то нужно незамедлительно его покинуть и заблокировать вход, чтобы им никто не воспользовался.

При обнаружении первых признаков возгорания первым делом следует позвонить в пожарную часть по номеру "01" стационарного телефона или по номерам "101" или "112" мобильных телефонов.

Также в МЧС добавили, что пожары на кухне в большинстве случаев возникают из-за возгорания жира. В таком случае, подчёркивают спасатели, ни в коем случае не стоит тушить пожар водой, поскольку горящее масло может разлиться и пламя будет сложнее ликвидировать.

Если источник дыма обнаружен в подъезде, то рекомендуется попытаться устранить пожар самому с помощью подручных средств. Если же задымление сильное, то следует вернуться в квартиру и заткнуть щели входной двери, а также вентиляционные отверстия мокрыми тряпками.

В МЧС также отметили, что пожары на балконах несут большую опасность — они быстро распространяются на квартиры верхних этажей. Поэтому следует приложить все усилия для скорейшего устранения возгорания, которое возникло на балконе.

Ранее Лайф писал о том, что Следственный комитет РФ назвал регионы, где чаще всего погибают от пожаров. Причём основная их причина — нарушение правил пожарной безопасности в жилых помещениях.