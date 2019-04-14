Акционеры Facebook предложили отправить Цукерберга в отставку

Акционеры Facebook подняли вопрос о смещении основателя компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

— Право владения акциями двойного класса предоставляет ему (Цукербергу. — Прим. Лайфа) приблизительно 60% голосующих акций, оставляя совету даже при наличии одного независимого директора ограниченную возможность контроля над властными полномочиями Цукерберга, — отметили в заявлении.

По мнению авторов инициативы, компанию ослабляет "чрезмерно сильное влияние" Цукерберга на её политику, в связи с этим предлагается отправить в отставку основателя соцсети, поставив на его место независимого кандидата.

В качестве аргумента авторы заявления назвали падение акций компании Facebook на фоне целого ряда скандалов, связанных в том числе и с периодическими утечками личных данных пользователей соцсети.