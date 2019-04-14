Солсбери признали лучшим городом Британии

Этому, по мнению британских СМИ, поспособствовало богатое культурное наследие, первоклассное образование, а также удобное месторасположение.

Город Солсбери, расположенный на юго-востоке графства Уилтшир в Англии, стал лучшим местом для жизни в Великобритании по версии The Sunday Times.

Исследователи, которые составляли рейтинг лучших городов в Великобритании, отметили, что Солсбери вполне мог бы претендовать на первую строчку "худших" мест для жизни — из-за того, что в марте 2018 года специалисты по химическому оружию исследовали местность в поисках следов нервно-паралитического вещества "Новичок".

Однако, как отметили журналисты, "город пришёл в норму, получив высокую оценку по большинству показателей, особенно по чувству коллективизма, которое помогло преодолеть шок, страх и растерянность", возникшие после истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Отмечается, что город Солсбери может похвастаться и своим культурным наследием, в частности готическим кафедральным собором Девы Марии, самым высоким в Англии — 123 метра.

Также в городе есть процветающий рынок "Нандо" и кинотеатр "Одеон" в средневековом здании XV века. Кроме того, Солсбери предлагает первоклассное образование — здесь расположены лучшие школы юго-запада страны.

Развитию города способствует и всемирно известный древний мегалитический памятник культуры — Стоунхендж, который находится примерно в 13 километрах к северо-западу от Солсбери.

Добавляется, что у города невероятно удобное расположение — полтора часа езды на поезде до Лондона и всего 50 минут езды до города Пул, расположенного на побережье Ла-Манша, откуда можно попасть на пароме во Францию.

При составлении рейтинга изданием были отмечены такие привлекательные для проживания места, как лондонский район Собачий Остров — за "вид на реку, отличное транспортное сообщение и относительно недорогие цены на недвижимость", Йорк на севере Англии, Данди в Шотландии, Крикхауэлл на юго-востоке Уэльса, Холливуд в Северной Ирландии, и другие.

Напомним, что в марте 2018 года в Солсбери отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Власти Британии заявили, что в случившемся якобы замешаны сотрудники российских спецслужб, но Москва все обвинения отвергает, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.