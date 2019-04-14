Облачность и дожди обещают синоптики в Москве 14 апреля

Небо над Москвой затянут плотные облака, местами пройдут осадки в виде мокрого снега с дождём. А температура ожидается на 1–2 градуса ниже климатической нормы. Такой прогноз на 14 апреля даёт центр погоды "Фобос".
— Сегодня столичный регион окажется на северной периферии активного циклона, — пояснили синоптики.
После полудня в столице существенно потеплеет — столбик ртутного термометра поднимется до +4…+6°, тем временем в Московской области ожидается от +3° до +8°. Ветер северо-восточный с порывами до 5–10 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно изменится несильно и составит 752 мм рт. ст.
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