Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать рыбные консервы

По данным ведомства, доля некачественных рыбных консервов составляет 10% от общего объёма.

В Роспотребнадзоре дали советы, на что именно следует обратить внимание при выборе рыбных консервов, качество которых часто не соответствует стандартам. Соответствующие рекомендации были опубликованы на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что упаковка товара должна обязательно сопровождаться маркировкой, включая сведения о наименовании продукции, изготовителе, адресе и дате производства, сроке годности, условиях хранения. Также на этикетке должна быть информация о составе продукта, пищевой ценности и массе нетто.

В ведомстве добавляется, что эти данные обязаны быть легкочитаемыми и достоверными.

Кроме того, если рыбные консервы были произведены из мороженого сырья, то на товаре должна быть соответствующая маркировка.