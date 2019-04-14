Саудовская Аравия поддержала военный переворот в Судане

Аравийский король распорядился направить в страну гуманитарную помощь, топливо и лекарства, чтобы "облегчить страдания братского суданского народа".

Власти Саудовской Аравии заявили о полной поддержке произошедшего военного переворота в Судане и нового временного правительства страны — военного совета. Как сообщает государственное Саудовское агентство новостей, Эр-Рияд надеется на скорейшее урегулирование кризиса в стране и в помощь народу Судана направит гуманитарную помощь.

— Королевство Саудовская Аравия следило за развитием событий в братской Республике Судан, заявлением, сделанным главой переходного военного совета… Исходя из исторических связей между двумя странами и двумя братскими народами, королевство заявляет о своей поддержке объявленных советом шагов и надеется, что это обеспечит безопасность и стабильность в Судане, — говорится в заявлении саудовских властей.

Как сообщал Лайф, 11 апреля Вооружённые силы Судана провели в стране военный переворот. Армия приняла сторону многочисленных граждан страны, протестовавших против политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет. Изначально главным требованием манифестантов было снижение цен на хлеб.

В результате переворота власть в Судане оказалась в руках военного совета, который возглавил Авад ибн Ауф. Свергнутый президент республики Омар аль-Башир был задержан. Однако вскоре Авад ибн Ауф объявил о своей отставке. Новым руководителем военного совета был назначен экс-глава Генштаба сухопутных войск страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.