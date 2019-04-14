В Непале разбился легкомоторный пассажирский самолёт

В аэропорту города Лукла в Непале произошло крушение легкомоторного самолёта. Как сообщает местное издание The Kathmandu Post, пассажирский борт потерял управление во время взлёта и столкнулся с двумя стоявшими на взлётно-посадочной полосе вертолётами.
По сообщениям администрации аэропорта, известно как минимум о двух погибших — это командир воздушного судна и технический инспектор, находившийся рядом с вертолётами.
Ещё три человека получили различные ранения. Все они экстренно доставлены в больницы Катманду.
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