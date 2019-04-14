ФСИН озвучила число ВИЧ-инфицированных среди осуждённых в России

Так, по информации ФСИН, вирусом иммунодефицита болеет каждый десятый осуждённый мужчина и каждая пятая женщина.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) назвала число ВИЧ-положительных заключённых в российских тюрьмах. Данные были озвучены после Всероссийского совещания руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы (УИС), передаёт ТАСС.

На 1 января 2019 года всего в исправительных учреждениях содержится 61 417 ВИЧ-инфицированных. Отмечается, что это число составляет 7% от доли всех россиян, поражённых вирусом.

Диагноз имеют каждый десятый осуждённый мужчина и каждая пятая заключённая женщина. При этом 11% ВИЧ-положительных осуждённых не знали о своей болезни до поступления в СИЗО.

Как отметили во ФСИН, работа по противодействию распространению ВИЧ-инфекции проводится совместно с Министерством здравоохранения. 52% инфицированных в местах лишения свободы получают антиретровирусную терапию. Речь прежде всего о тех, кто относится к группе повышенного риска. Кроме того, в местах лишения свободы действуют программы, призванные сформировать у инфицированных приверженность к лечению.

Ранее Лайф писал о том, что ФСИН заявила о снижении смертности среди российских заключённых от болезней на 33%, тогда как общая смертность за пять лет упала на 30%.