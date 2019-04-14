Минфин США заявил о скором окончании переговоров с Китаем

Американская сторона в настоящее время настаивает на установлении тарифов на некоторые ввозимые из КНР виды продукции.

США и Китай приблизились "к завершающим вопросам" в торговых переговорах, сообщает газета New York Times со ссылкой на американского министра финансов Стивена Мнучина.

— Мы надеемся, что приближаемся к финальному раунду для решения вопросов, — сказал Мнучин.

Отмечается, что американская сторона пытается настоять на согласии Китая позволить Вашингтону устанавливать тарифы на некоторые ввозимые Пекином продукты. По словам американского министра финансов, самое большое препятствие в переговорах уже преодолено.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пока не планируют отменять действующие в отношении Китая пошлины.