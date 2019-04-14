Умерла художница Ксения Успенская

В Воронеже на 97-м году жизни скончалась известная художница Ксения Успенская, сообщает Kursk.com.
Скончалась воронежская художница Ксения Успенская https://t.co/tzFCbDfqYG pic.twitter.com/YgHcxTXB3d— Курск (@kurskcom) 13 апреля 2019 г.
Она родилась в 1922 году в Воронеже в семье профессоров. С детства Успенская занималась живописью, училась в художественной школе, а также в музыкальном и художественном училищах.
С 1953 года художница принимала участие в региональных, всесоюзных и всероссийских выставках. В 1955 году её работу "Не взяли на рыбалку" приобрела Третьяковская галерея.
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