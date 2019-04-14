Умерла художница Ксения Успенская

В 1955 году Третьяковская галерея приобрела одну из картин мастера под названием "Не взяли на рыбалку".

В Воронеже на 97-м году жизни скончалась известная художница Ксения Успенская, сообщает Kursk.com.

Она родилась в 1922 году в Воронеже в семье профессоров. С детства Успенская занималась живописью, училась в художественной школе, а также в музыкальном и художественном училищах.

С 1953 года художница принимала участие в региональных, всесоюзных и всероссийских выставках. В 1955 году её работу "Не взяли на рыбалку" приобрела Третьяковская галерея.