Самая дорогая картина в мире может оказаться подделкой

Реальная стоимость известного полотна может составлять всего лишь 1175 долларов.

Картина итальянского художника и учёного Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi), считающаяся самой дорогой картиной в мире, может оказаться подделкой. Об этом сообщает газета New York Post.

В 2017 году картина ушла с молотка за 450 миллионов долларов. Покупателем "последнего шедевра" да Винчи оказался саудовский принц.

Искусствовед Бен Льюис в беседе с газетой заявил, что сотрудники Лондонской национальной галереи намеренно скрыли от участников торгов перед продажей, что группа экспертов не достигла единогласного решения о подлинности работы.

Отмечается, что из пяти специалистов двое оценили картину как настоящую, один посчитал её фальшивкой, ещё двое не смогли дать точную оценку. Таким образом, реальная стоимость полотна может составлять всего лишь 1175 долларов.

В конце марта СМИ сообщили о возможной пропаже картины "Спаситель мира".