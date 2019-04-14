Нурмагомедов принял вызов временного чемпиона UFC в лёгком весе

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Нурмагомедов принял вызов временного чемпиона UFC в лёгком весе

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Фото: © AP Photo/John Locher, РИА Новости/Саид Царнаев

Теперь титульный поединок с участием бойца из Дагестана должен состояться в сентябре.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов принял вызов нового временного чемпиона UFC — Дастина Пуарье, который взял титул, одолев Макса Холлоуэя.

По мнению Хабиба, в матче двух американских бойцов, который прошёл сегодня рано утром по московскому времени, должна была быть зафиксирована ничья, тем самым россиянин выразил недовольство судейским решением.

Я с уважением отношусь к обоим бойцам, нельзя отрицать достижение Пуарье. Поздравляю Дастина, увидимся в сентябре, — написал Нурмагомедов в "Твиттере".

Ранее президент UFC Дана Уайт отметил, что победитель матча Пуарье — Холлоуэй сразится с Хабибом Нурмагомедовым, а сам бой может состояться в сентябре.

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