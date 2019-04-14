Нурмагомедов принял вызов временного чемпиона UFC в лёгком весе

Теперь титульный поединок с участием бойца из Дагестана должен состояться в сентябре.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов принял вызов нового временного чемпиона UFC — Дастина Пуарье, который взял титул, одолев Макса Холлоуэя.

По мнению Хабиба, в матче двух американских бойцов, который прошёл сегодня рано утром по московскому времени, должна была быть зафиксирована ничья, тем самым россиянин выразил недовольство судейским решением.

I don’t agree with the judges 49:46, I got a draw, my respect to both fighters, and Porier’s achievement so far cannot be denied, my congratulations Dustin, see you in September. 🦅 vs 💎 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 14 апреля 2019 г.

— Я с уважением отношусь к обоим бойцам, нельзя отрицать достижение Пуарье. Поздравляю Дастина, увидимся в сентябре, — написал Нурмагомедов в "Твиттере".

Ранее президент UFC Дана Уайт отметил, что победитель матча Пуарье — Холлоуэй сразится с Хабибом Нурмагомедовым, а сам бой может состояться в сентябре.