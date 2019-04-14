В Великобритании коров стали доить с помощью 5G

These special 5G-enabled collars allow milking of cows by robots, without any human help https://t.co/lXxepvnAh3 via @ReutersTV pic.twitter.com/9b3ur4bNcN— Reuters Top News (@Reuters) 12 апреля 2019 г.
На одной из британских ферм на коров надели ошейники с технологией 5G, сообщает Reuters.
Ошейники контролируют роботизированную систему доения животных. Когда готовая к дойке корова подходит к затворам доильного аппарата, они открываются автоматически, животное получает угощение.
— Мы тестируем способность 5G передавать данные с наших датчиков намного быстрее, а не через компьютеры фермы и медленное широкополосное интернет-соединение, — рассказал один из разработчиков.
Отмечается, что гаджеты не вредят животным.
Ранее Лайф сообщал, что первыми в мире мобильную связь пятого поколения начали использовать жители Южной Кореи.
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