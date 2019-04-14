Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом

Впереди оказался представитель Ford, который в скором времени покинет российский рынок.

Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали десять самых популярных иномарок с пробегом на российском рынке за первый квартал 2019 года.

Всего в указанный период было реализовано 828 тысяч автомобилей, что на 2,5% больше, чем за аналогичный отрезок годом ранее.

В лидерах остался Ford Focus. Даже несмотря на то, что в скором времени американская марка покинет отечественный рынок легковушек, "фокусник" продолжает творить чудеса и оставаться в лидерах. Следом расположились Toyota Corolla и Hyundai Solaris.

Ещё один "кореец" — KIA Rio — остался за бортом "тройки лидеров", а в пятёрке нашлось место и для Chevrolet Niva.

В десятку также вошли Toyota Camry, Renault Logan, Opel Astra, Volkswagen Polo и Daewoo Nexia.